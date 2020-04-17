Güney Kore’den korkutan sonuç: İyileşenlerde tekrar corona çıkıyor

Güney Kore Salgın Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezi (KCDC), bugün yayınladığı raporda, Covid-19’u yenen hastaların %2.1’inin test sonuçlarının tekrar pozitif çıktığını kamuoyuna duyurdu.

KCDC tarafından yapılan açıklamada corona virüsünü yenmeyi başaran 7 bin 829 kişinin karantinadan çıktıktan sonra yapılan Covid-19 test sonuçlarına göre 163 kişide pozitif sonuç çıktı.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Yapılan açıklamada bu hastalarda neden pozitif sonuç çıktığına dair araştırmaların devam ettiği belirtildi.

KCDC, “Pozitif gelen sonuçlar karantinadan çıktıktan sonra 24 saat ya da 35 gün içerisinde yapılan testlerin sonucunda geldi. Fakat ortalama olarak 13.5 günlük bir zaman diliminden bahsediyoruz” açıklamasını yaptı.

Güney Koreli yetkililer 137 vakanın yüzde 43.9’unun hafif semptomlar gösterdiğini de vurguladı.