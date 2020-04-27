Güney yarımkürede olağanüstü corona tedbiri: Uçuşlar eylüle kadar durdu

Reuters'taki habere göre, Arjantin'de mart ayından beri ticari uçuşlara uygulanan yasak, yeni bir kararname ile 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

Ulusal Sivil Havacılık Dairesi'nin kararnamesinde, corona virüsü nedeniyle gerekli sosyal izolasyon tedbirlerinin ne zaman sona ereceği konusunda bir kesinliğin olmadığı vurgulandı.

Alınan kararda, hava yolu taşımacılığına getirilen yasağın kaldırılması ve düzenli ya da düzensiz uçuş seferlerinin yeniden hayata geçirilmesi için en uygun tarihin 1 Eylül olduğu belirlendi.

Kararname ile resmi otoriteler tarafından onaylanmamış uçak biletlerinin önüne geçilmesi de amaçlanıyor.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in sözcüsü, alınan kararın, havayollarının Arjantin topraklarına seyahat etme yetkisi olmadan bilet satışı yapmalarından kaynaklandığını belirtti.