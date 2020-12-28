Günler sonra ABD derin bir oh çekti

Başkan Donald Trump'ın Kongre'nin kabul ettiği ekonomik yardım paketini imzalamaması, milyonlarca Amerikalı'nın işsizlik yardımlarını kaybetmesi ve hükümetin Salı günü kısmen kapanması tehlikesini doğurmuştu.

Corona virüsünün ekonomiye verdiği zararı hafifletmek amacıyla yaklaşık 900 milyar dolarlık ekonomik yardım paketi, 1,4 trilyon dolarlık federal bütçeyle birlikte kabul edilmişti.

2,3 trilyon dolarlık toplam bütçenin hayata geçmesi için Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyordu ancak Trump gerekli süre içinde paketi imzalamamıştı.

30 EYLÜL 2021’E KADAR GEÇERLİ

İmza gelmeyince işsizlik yardımı alan 14 milyon Amerikalı bu yardımı geçici olarak kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ayrıca Salı gününe kadar geçici bir bütçe kabul edilmeseydi hükümet de kısmen kapanma riskiyle karşı karşı karşıyaydı.

Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar Trump'a imza baskısı yaptı, Sonunda Beyaz Saray, Başkan’ın paketi imzaladığını açıkladı. Bu durumda 30 Eylül 2021’e kadar geçerli bir bütçe çıkmış oldu.

Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey Fox News Sunday programında yaptığı açıklamada Trump'a 2.3 trilyon dolarlık bütçeyi onaylama çağrısında bulunmuştu.

TRUMP YARDIMI AZ BULMUŞ

Toomey, Trump'ın herkese daha yüksek çekler göndermek istemesini anladığını ancak bu konuda Kongre'nin daha sonra harekete geçebileceğini söylemişti.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Adam Kinzinger de Trump'ın yardım paketine neden imza atmadığını anlamanın zor olduğunu belirtmişti.

Trump yardım paketinde yer alan 75 bin dolar altında gelir elde edenlere 600 dolar verilmesini az bulmuş, bunun 2 bin dolar olmasını istemişti.

Birçok ekonomi uzmanı yardım paketinde yer alan rakamın daha fazla olması gerektiğini belirtmiş ancak Amerikalılar'a acil yardımın gerekli olduğunu da vurgulamıştı.

Trump Noel tatilini Florida'daki Mar-a Lago tatil tesisinde geçiriyor.

Bağımsız Senatör Bernie Sanders da Trump'ın tavrının inanılmaz derecede acımasız olduğunu söylemişti.

Sanders ABC News'a yaptığı açıklamada birçok kişinin acı çektiğine dikkat çekmişti. (Amerika’nın Sesi)