Gurbetçilerde OBD paniği

Türkiye’nin imzaladığı ‘Otomatik Bilgi Değişimi' anlaşması uyarınca 31 Aralık 2020'den itibaren gurbetçilerin hesap bilgilerini Almanya ile de paylaşacak. Bu durum Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ve onların ortak hesap sahibi olan Türkiye'deki akrabaları arasında panik yarattı. Türkiye'nin 2017'de imzaladığı ve 2019'da onayladığı anlaşmaya, Norveç ve Letonya ile bilgi paylaşılarak başlanmıştı.

KARA PARACILARLA AYNI ÇUVALDA

Endişe şu: Türkiye'nin şerh ya da kayıt koymadan imzaladığı bu anlaşma ile Alman devleti, milyonlarca hesabı kontrol edecek ve vergi cezalarını yapıştıracak. Çünkü söz konusu kısıtlama olmayınca kara para aklayıcılar, büyük mevduat sahipleri veya off-shore hesaplara para kaçıranlar ile sıradan gurbetçiler aynı çuvala kondu.

EMEKLİLİK PARASI BİLE LİSTEDE

Türkiye'den emeklilik maaşı, kira veya başka bir geliri olan veya yaşadıkları ülkelerden gizli para biriktirmiş olan gurbetçiler, bilgi değişiminin ‘bir süre' durdurulmasını istiyor. Yurtdışındaki Türkler, bu durdurulmazsa ya kendini ihbar edecek, ya ceza almayı göze alıp bekleyecek ya da bir çaresine bakacak. İşte o çarelerden bazıları:

İŞTE ÇARELER

– KENDİNİ İHBAR

Yaşadığı ülkeye bildirmeden Türkiye'den veya başka ülkeden gelir elde edenler, Alman Maliyesi'nden önce bildirirse, en fazla geriye dönük beş yıllık ceza öder. Kendini ihbar eden, az vergiyle kurtulur. Aksi halde, maliye 10 yıl geriye dönük hesap yapar.

– HESABIN KAPATILMASI

Devam eden yıllar için belki bir tehlikeyi kaldırır ama zaten 2020 yılı hesapları bildirileceği için kapatmak çözüm olarak görülmüyor. Gizlemeden her şeyi anlatmak için belgeler hazırlanmalı.

– BAŞKASINA AKTARMA

Hesapların başkasına aktarılması ya da boşaltılması çözüm değil. Bu karar, sadece Avrupa'daki Türkleri değil, onların Türkiye'deki yakınlarını da ilgilendiriyor. Bu nedenle, yurtdışındaki vergi danışmanları ile hareket edilmeli.

– İKAMET DEĞİŞİKLİĞİ

Başta çözüm gibi görünüyor çünkü bildirimler ikamete göre yapılıyor. Ancak Almanya'daki ikameti sildirmek, ileride size başka sorunlar doğurabiliyor ve meseleyi daha da büyüyor. Bu nedenle hukuk çerçevesinde çözüm araması tavsiye ediliyor.

OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ NEDİR?

Otomatik Bilgi Değişimi (OBD), sözleşmeye taraf olan ülkelerin mukimleri ve vatandaşlarına ilişkin mali bilgilerin herhangi bir talep olmaksızın, belirli periyotlarla ülkelerin yetkili makamları arasında paylaşılmasını esas alan bir işbirliği sistemidir.