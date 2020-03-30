Gürcistan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Giorgi Gakharia, hükümetin acil durum önlemlerini yoğunlaştırmaya karar verdiğini ifade ederken, yarın saat 08.00’den itibaren ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Başbakan, sokağa çıkma yasağı yarın sabah 8:00’de başlayacağını bildirirken, vatandaşların 21.00’den 06.00'ya kadar sokağa çıkmalarının yasaklanacağını açıkladı.

Başbakan, ayrıca sokağa çıkma yasağı kapsamında metro da dahil olmak üzere tüm toplu taşıma araçlarının kullanımının tamamen yasaklandığını duyururken, taksi ve şahsi araçla seyahat etmenin bu yasaktan muaf tutulduğunu belirtti.

Gakhari, Sağlık Bakanlığının tavsiyelerinin dikkate alınması konusunda vurgu yaptı.

Öte yandan corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında Gürcistan'ın güneydoğusunda bulunan Kvemo Kartli bölgesinin Marneuli ve Bolnisi kentleri karantina altına alınmış, 21 Nisan tarihine kadar ise ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmişti. (İHA)

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