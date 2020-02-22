Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Güzellik kraliçesini çıplak fotoğrafları yaktı! Yarışmadan diskalifiye ettiler

İngiltere'de 2020 Miss Great Britain yarışmasında boy göstermesi beklenen Kensington güzeli çıplak fotoğraf şoku yaşadı. Portia-Valis Volkova'nın fotoğrafları jüriye ulaşınca genç kadın diskalifiye edildi.

Sozcu.com.tr
11:52 -
Haberler Dünya
Güzellik kraliçesini çıplak fotoğrafları yaktı! Yarışmadan diskalifiye ettiler

Britanya’nın en güzel kadınını seçmek için yapılan ‘Miss Great Britain’in bu yıl düzenlenen finaline çıplak fotoğraf skandalı damga vurdu. Yarışmaya Kensington güzeli unvanıyla katılan Portia-Valis Volkova, siber korsanların kurbanı oldu.

Portia-Valis Volkova.

Daily Star’ın haberine göre geçmişte fotoğraf çekimleri için çıplak pozlar veren 26 yaşındaki Volkova’nın o kareleri, kimliği belirsiz kişilerin eline geçti.

Portia-Valis Volkova.

Volvoka’ya tehditlerde bulunan ve para isteyen korsanlar, karşılık bulamayınca fotoğrafları yarışma organizatörlerine gönderdi.

Portia-Valis Volkova.

Organizasyon jürisi fotoğrafları gördükten sonra flaş bir karar alarak Volkova’yı yarışmadan diskalifiye etti.

Portia-Valis Volkova.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Volkova, “Organizasyon ekibini suçlamıyorum. Kural neyse onu uyguladılar. O fotoğraflar benim geçmişime ait. Yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Ama bir insanın geçmişiyle böyle tehdit edilmesi mide bulandırıcı” dedi.

İngiltere Instagram Kadın para
Son güncelleme: 11:59 22.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more