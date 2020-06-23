Hac kararı sonrası Suudi Arabistan’dan flaş açıklama: Canın korunması kaidesi gereği yasakladık

Suudi Arabistan corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan sınırlı sayıda Müslümanla yapılacağını, yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı alınan kararla ilgili açıklama yayınladı.

‘SALGIN DEVAM EDİYOR’



Hacı adaylarını koruyacak tedbirler almaya özen gösterdiklerinin altı çizilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Dünyada 180’den fazla ülkede görülen salgının devam ediyor olması, toplu ve kalabalık ortamlarda enfeksiyonun bulaşma oranının yükselme ihtimali, dünya ülkelerinde enfeksiyon oranlarındaki artış ışığında, 2020 yılı hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla yapılması ve yurt dışından hacı kabul edilmemesine karar verildi. Bu karar, İslam hukukundaki canın korunması kaidesi gereğince, hacı adaylarının ibadetlerini sağlıklı ve güven içinde gerçekleştirebilmeleri için gerekli önlemlerin alınabilmesi ve sosyal mesafenin korunabilmesi için alındı.”

Açıklamanın sonunda salgının bir an önce ortadan kalkması ve insanlığın korunması için dua ve dileklerde bulunuldu.