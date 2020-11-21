6Tigray bölgesinde savaştan kaçan Etiyopyalı erkekler, Sudan'ın El-Kadarif eyaletindeki Um-Rakoba kampında, yemek kuyruğunda. (REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah)
7Ugandalı polisler, Doğu Uganda'nın Luuka semtinde Bobi Wine olarak da bilinen başkan adayı Robert Kyagulanyi'nin bir destekçisini gözaltına aldı. (REUTERS / Abubaker Lubowa)
8Corona virüs hastalığından muzdarip hastaların tedavi edildiği Moskova'daki geçici bir hastanenin genel görünümü...(REUTERS/Maxim Shemetov)
9Filipinler'de yastık ve şilte satan bir adam, Vamco tayfununun getirdiği selin enkazının arasından geçiyor. (REUTERS/Lisa Marie David)
10Tayland'da milletvekilleri parlamentoda anayasa değişikliğini tartışırken, göstericiler hükümet karşıtı bir protesto düzenledi. Göstericiler, kendilerini tazyikli su toplarından korumak için kalkan olarak şişirilebilir lastik ördekler kullandılar.
11Fransa'nın Saint-Hilaire-de-Riez kentinde sahile vurmuş bir balinasının cesedi..(REUTERS/Stephane Mahe )