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GALERİ Haftanın fotoğrafları... 21 Kasım 2020 11:03
1 Akdeniz'de Libya açıklarında bir kurtarma operasyonu sırasında lastik botun üzerindeki göçmenler...
2 Filipinler'in Rizal eyaletinde tayfun sonrası yıkılan köyün sakinleri banyo yapıyor (Reuters / Eloisa Lopez)
3 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin istifasını talep eden protestocular yürüyüş sırasında yanan lastiklerin yanından geçiyor, (REUTERS / Andres Martinez Casares)
4 Manchester United ve Manchester City kadın futbol takımlarının müsabakasından bir an... ( Reuters/Carl Recine)
5 Hindu adanmışlar Dakka'daki Chhath Puja Festivali'ni izlerken yağmura aldırış etmeden Buriganga nehrinde arınıyorlar. (Reuters / Mohammad Ponir Hossain)
6 Tigray bölgesinde savaştan kaçan Etiyopyalı erkekler, Sudan'ın El-Kadarif eyaletindeki Um-Rakoba kampında, yemek kuyruğunda. (REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah)
7 Ugandalı polisler, Doğu Uganda'nın Luuka semtinde Bobi Wine olarak da bilinen başkan adayı Robert Kyagulanyi'nin bir destekçisini gözaltına aldı. (REUTERS / Abubaker Lubowa)
8 Corona virüs hastalığından muzdarip hastaların tedavi edildiği Moskova'daki geçici bir hastanenin genel görünümü...(REUTERS/Maxim Shemetov)
9 Filipinler'de yastık ve şilte satan bir adam, Vamco tayfununun getirdiği selin enkazının arasından geçiyor. (REUTERS/Lisa Marie David)
10 Tayland'da milletvekilleri parlamentoda anayasa değişikliğini tartışırken, göstericiler hükümet karşıtı bir protesto düzenledi. Göstericiler, kendilerini tazyikli su toplarından korumak için kalkan olarak şişirilebilir lastik ördekler kullandılar.
11 Fransa'nın Saint-Hilaire-de-Riez kentinde sahile vurmuş bir balinasının cesedi..(REUTERS/Stephane Mahe )
Son güncelleme 11:11 | 21 Kasım 2020
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