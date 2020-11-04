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Haiko Maas ikinci kez karantinaya alındı

Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas, corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan bir kişi ile temas kurmasının ardından karantinaya alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:23, 04/11/2020
Haberler Dünya
Haiko Maas ikinci kez karantinaya alındı

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yabancı bir devlet heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından heyette bulunan bir kişinin testinin pozitif çıktığının öğrenildiği duyuruldu.

Bakan Maas’ın önlem amaçlı doktorun tavsiyesiyle karantinaya alındığı bildirildi. Maas, ikinci kez girdiği karantinayı Brandenburg’da geçirecek. Maas'ın ilk PCR testi bugün negatif çıktı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Eylül ayında korumasında corona virüsü tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı. (İHA)

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