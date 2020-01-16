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Hakan Fidan’ın kritik görüşmesiyle ilgili yeni detay ortaya çıktı

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Tümgeneral Ali Memlük'ün 13 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldiğini duyurmuştu. Reuters da "yıllardır gerçekleşen ilk resmi temas olduğunu" belirterek haberi teyit. Bugün de o görüşmeyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
14:27 -
Haberler Dünya
Hakan Fidan’ın kritik görüşmesiyle ilgili yeni detay ortaya çıktı

12 Ocak’ta Türkiye saatiyle 15.38’de Şam’dan kalkan Rus Hava Kuvvetleri’ne ait T-154M tipi RFF7004 uçağının 18.58’de Moskova’ya indiği öğrenildi. Uçak Suriyeli yetkilileri taşıyordu.

Aynı gün akşam saatlerinde de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan Moskova’ya ulaştı.

Türk heyeti Rusya’ya Libya konusunda yapılacak görüşmeler için gitmişti. Fakat MİT Başkanı Fidan bu görüşmelerin dışında Suriyeli mevkidaşı Memlük ile bir araya geldi.

BBC Türkçe’ye bilgi veren Türk yetkililer, iki ülkenin istihbarat birimleri arasındaki görüşmelerin daha önce başladığını söyledi ve “ilişkilerin bu şekilde sürdürülebileceği” yorumununda bulundu.

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