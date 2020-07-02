Halk TV ve TELE1’in kapatılmasına uluslararası kuruluştan tepki

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Gazetecileri Koruma Komitesi’nden (CPJ) bir açıklama geldi… RTÜK’ün dün Halk TV ve TELE1 isimli kanallara 5 gün kapatma kararı getirmesinin ardından CPJ’nin Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Gulnoza Said açıklamalarda bulundu.

Said, “RTÜK, hükümetin bir sansür aracı olarak çalışmamalı ve Türkiye anaakım medyada kalan eleştirel seslerin varlığına tolere etmeyi öğrenmeli” ifadesini kullandı.

CPJ yetkilisi, “Bu iki kanal, ağırlıklı olarak hükümeti destekleyen medya kuruluşlarının olduğu bir ortamda yaşamını sürdüren muhalif yayın organları. Onların varlığı, Türkiye’deki medyanın çok sesliliği için hayati bir önem taşıyor” dedi.