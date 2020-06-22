Hamak faciası: İki kız kardeş düşüp can verdi

Korkunç olay Ohio eyaletinde meydana geldi. 9’uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Scout ile 7’nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Chasey Scaravilli, hamaktan oturup eğlenirken hamağın ipleri koptu.

Tuğlaların arasına yerleştirilen hamak iplerinin kopmasıyla birlikte molozlar da kızların üzerine düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşadıklarını anlatan baba JJ Scaravilli, “Bunun olacağı aklıma gelmezdi. Olayda suçlu yok, ben de arka bahçede uyuyordum o sırada. Sesleri duyunca koştum ama iki kızım da molozların arasında kalmıştı. İtfaiye ve ambulanslar geldi ama onları kurtaramadık. Kızlarım cennette” açıklamasını yaptı.

Korkunç kazanın ardından savcılık soruşturma başlattı. Aile yakınları kızlarım hiç bir zaman ayrılmadıklarını hep beraber oynadıklarını ve hamakta beraber uyumaktan hoşlandıklarını söyledi. Aile kızların öldüğü yere iki ağaç dikti.