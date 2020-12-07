‘Hamaney öldü’ iddiasına yalanlama: Sağlığı yerinde

İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in sağlık durumunun ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Hamaney'in hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin bugün açıklama geldi.

81 yaşındaki Hamaney'e yakınlığı ile bilinen Mehdi Fazaeli, İran dini liderinin öldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Hamaney'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Fazaeli, “Hamaney'in sağlığı yerinde ve planını rutinine göre uygulamakla meşgul” ifadesini kullandı.

AJANSLAR DA DUYURDU



Fazaeli’nin sosyal medyadan yaptığı açıklama, yarı resmi haber ajansı Fars tarafından da yayınlandı.

17 Temmuz 1939 yılında dünyaya gelen Ayetullah Hamaney, İran İslam Devrimi’nin gerçekleşmesinin ardından İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atandı. 1979 yılında İran Savunma Bakan Yardımcısı olan Hamaney, Tahran milletvekili olarak da meclise girdi.

PATLAMADA ELİNİ KAYBETTİ



İran-Irak savaşı döneminde önemli askeri görevler alan Hamaney, 27 Haziran 1981 tarihinde bir camide yaptığı konuşma sırasında düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandı ve bir elini kaybetti. 1981 yılından 1985 tarihine kadar İran Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hamaney, 3 Haziran 1989 tarihinde Ayetullah Humeyni’nin vefat etmesinin ardından yeni dini lider olarak seçildi.