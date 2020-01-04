Hamas’tan İran’a başsağlığı!

Filistinli gruplar, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, Gazze Şeridi'nde ABD ve İsrail karşıtı protesto düzenledi. İki ülkenin bayrakları ayaklar altına alınırken, protestocular ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak bayrakları yaktı.

HAMAS BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Üst düzey Hamas yetkilisi İsmail Radwan, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, “Filistin ve direniş için büyük bir kayıp” ifadelerini kullandı. Hamas, Filistin direnişine katkıları nedeniyle Süleymani'nin ölümü için İran'a başsağlığı dileklerini sundu. İHA