Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hamas’tan İran’a başsağlığı!

Filistinli gruplar, Gazze Şeridi’nde İranlı General Süleymani’nin öldürülmesi üzerine ABD ve İsrail karşıtı protesto düzenleyerek, iki ülkenin bayraklarını yaktı.

19:58 -
Haberler Dünya
Hamas’tan İran’a başsağlığı!

Filistinli gruplar, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, Gazze Şeridi'nde ABD ve İsrail karşıtı protesto düzenledi. İki ülkenin bayrakları ayaklar altına alınırken, protestocular ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak bayrakları yaktı.

HAMAS BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Üst düzey Hamas yetkilisi İsmail Radwan, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, “Filistin ve direniş için büyük bir kayıp” ifadelerini kullandı. Hamas, Filistin direnişine katkıları nedeniyle Süleymani'nin ölümü için İran'a başsağlığı dileklerini sundu. İHA

İLGİLİ HABERİntikam için camiye kırmızı bayrak astılar!İntikam için camiye kırmızı bayrak astılar!
ABD Filistin Gazze İran İsrail protesto
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more