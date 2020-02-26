Hamburg’da akılalmaz olay: Sabıkalı Türk genci polisi ölüme sürükledi!

Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan Lurup semtinde, çeşitli suçlardan aranan Mahmut H. (29), kendini yakalamak isteyen polisi hastanelik etti.

Olay dün gece 21.30 sıralarında meydana geldi. Çeşitli suçlardan hakkında tutuklama kararı bulunan Mahmut H.’yi gören iki polis, Rugenbarg bölgesinde Mahmut H.’yi durdurmaya çalıştı.

Gözaltı işlemi sırasında Mahmut H. arabasının gazına bastı ve diğer polisin bulunduğu polis otomobiline çarparak metrelerce sürükledi.

Olay sonucu polis otomobilinin içindeki polis memurunun nefesinin durduğu, ardından yaşam ünitesine bağlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Laegersdorf'ta yaşadığı belirtilen Mahmut H.’nin “adam yaralama”, “gasp”, “hırsızlık”, “resmi evrakta sahtecilik” ve “ehliyetsiz araba kullanma” suçlarından hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve polis tarafından arandığı belirtildi.

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