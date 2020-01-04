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Hamile aslanları büyü için öldürdüler!

Güney Afrika’da kaçak avcılar 8 aslanı zehirli tavuk yedirerek öldürdükten sonra büyücülere satmak için pençelerini ve yüzlerini kesti. Vahşice öldürülen aslanlardan ikisinin hamile olduğu belirtildi.

19:01 -
Haberler Dünya
Hamile aslanları büyü için öldürdüler!

Katliam, ülkenin Pretorya şehrinin batısındaki Rustenburg bölgesinde özel bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. Olay, otel sahibinin Cuma sabahı aslanların sesini duymayınca bulundukları alanı kontrol etmesiyle ortaya çıktı. 2'si erkek, 6'sı dişi 8 aslan, pençeleri ve yüzleri kesik halde bulundu. Aslanlardan 2'sinin hamile olduğu, ayrıca yeni doğum yapan bir dişi aslanın 3 yavrusundan 2'sinin de öldüğü bildirildi.

Aslanlar vahşice katledildi. DHA

ZİYARETE KAPATILDI

Aslanların dişleri ve pençelerinin büyücülere satılmak için alındığı belirtilirken, yerel medyaya bilgi veren polis sözcüsü olayla ilgili kaçak avcılık soruşturması başlatıldığını söyledi. Güney Afrika polisi tarafından paylaşılan görüntülerde aslanların pençeleri ve yüzleri kesik halde yerde yattığı görüldü.

Hayvanat bahçesinin hayvanların güvenliği açısından ziyarete kapatıldığı bildirildi. DHA

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