Hanau katilinin babası: Bana Türkler’den koruyacak özel eğitimli bir köpek verin

Almanya’nın Hanau Kenti'nde, 19 Şubat günü dört ayrı yeri basarak 4'ü Türk 9 kişiyi öldüren ve annesini de vurup intihar eden Alman aşırı sağcı terörist Tobias Rathjen'in babası, H.G. Rathjen de ‘oğluyla tamamen aynı düşüncede’ olduğunu gösterdi.

Oğlunun cinayetleri işlediği silahı geri isteyen, neonazi fikirlerini yaydığı internet sitesinin yine açılmasını talep eden baba, bir de savcılığa defalarca yazılar gönderip yabancı düşmanlığını açıkça gösterdi.

KAN DONDURAN FİKİRLER

Yaptıklarına rağmen baba Rathjen hakkında şu anda bir soruşturma, gözaltı ya da tutuklama kararı verilmedi. Der Spiegel Dergisi, sanık değil de tanık olarak ifadesi alınan ve psikolojik destek verilip bırakılan 73 yaşındaki babanın, aslında nasıl bir kafa yapısına sahip olduğunu ortaya koydu.

Baba Rathjen ile ilgili dosyaya ulaşan dergi, onun da ırkçı fikirlerle donandığını yazdı. Serbestçe toplum içinde gezen ve savcılığa sürekli yazı gönderen babanın talepleri şöyle oldu:

* Kurbanların anısına dikilen anıtlar ve yazılar hemen kaldırılmalı. Çünkü bunlar halkı kışkırtıyor.

* Oğlum gizli servislerin kurbanı oldu. Ormanda öldürüldü, getirilip cesedi eve konuldu. Sonra onun gibi giyinen birileri cinayetleri işledi. 2004'ten beri gizli servislerle çalışıyoruz.

* Bir akrabası, babanın tuhaf davranışlarını saldırıdan sonra polise bildirdi. O da oğlu gibi e-mailler yazıyor, yabancı düşmanlığı, gizli servisler gibi düşünceleri paylaşıyordu.

* Mart 2017'de belediyeye başvuran baba, sadece Alman bakıcılar tarafından kendisine “yaşlı bakımı yapılması” için başvurdu. Dosyaya göre, “Düşünün burada Afrikalılar, Polonyalılar ve Türkler çalışıyor!” diyen baba, kendisini yabancılardan koruması için bir “koruma köpeği” talep etmiş.

* Oğlunun 9 kişiyi öldürmesinden sonra Frankfurtlu bir avukat aracılığıyla evinin aranmasına karşı şikayette bulundu. İnsan onurunun ihlali, özgürlükten yoksun bırakma sebebiyle evini basan özel polis timlerinden şikayetçi oldu. Ayrıca geçici gözaltı ve hastane tedavisi nedeniyle de suç duyurusunda bulundu.

* Oğlu gibi saçma sapan fikirlerle kafası dolu olan baba, bu kez oğlunun cesedinin yakılıp küllerinin bir denize dökülmesiyle ilgili şikayette bulundu. Suçlama ise, “ölüye saygısızlık” oldu. Hanau Belediyesi, katilin mezarının aşırı sağcılar tarafından ziyaret edilmemesi için böyle bir karar almıştı.

* 17 Mayıs'ta savcılığa yeni bir faks gönderen baba, bu kez yetkilileri, gerçekleri örtmek için politik bir organizasyon kurmakla suçladı. Ve Cumhurbaşkanı Steinmeier'in katıldığı anma toplantısını “halkı kışkırtma” olarak niteledi.

* Bunu 12 ayrı şikayet izledi ve baba çalıştığı manavın kendisini soyadı yüzünden kovduğunu öne sürdü. Baba Rathjen, Almanlar'ın ayrılmaz bir parçası olan ırkının bir ayrımcılık öğesi olarak görülemeyeceğini söyledi.

* Hanau'da Belediye Başkanı Claus Kaminsky'nin “Kurbanlar yabancı değildi” kampanyasının cezalandırılması gerektiğini belirten baba, “Olay yerine kurbanları anmak için konulan tüm semboller, yazılar ve pankartlar kaldırılmalı” diye yazdı.

* Soruşturma dosyasına göre baba, Hanau kurbanlarını “asli failler” olarak niteledi ve onların anısına anma plaketleri verilmesini eleştirdi. Evinin bahçesine giren 7 ile 10 yaşlarındaki iki erkek çocukla ilgili olarak da “Orta doğulu tipleri vardı. Birisinin rengi oldukça esmerdi” diye yazdı.

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