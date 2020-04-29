Hanau katliamdan sonra da durulmuyor! Türk büfesi önünde kanlı gece

Almanya’da Türk nüfusunun da yoğun olduğu Hanau kenti durulmuyor. 19 Şubat’ta Tobias Rathjen adlı saldırganın 4’ü Türk, 9 kişiyi öldürmesinin ardından yabancı kökenlilere tehditler sürüyor.

Son olarak Rathjen’in saldırdığı yerin yakınındaki iş yerine silahlı bir Alman vatandaşı girerken, bu olayın sıcaklığı geçmeden dün gece yarısına doğru bir Türk büfesinin önünde çatışma çıktı.

KARADA VE HAVADA OPERASYON

Suriyeli ve başka bir Arap ülkesinden geldikleri belirlenen iki grup, büfenin önünde birbirine girdi. Kavgada, üç kişi bıçak darbeleleriyle, bir kişi de kafasına aldığı yaralarla hastaneye kaldırıldı. İki kişinin acil ameliyata alındığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaçan bıçaklı saldırganı bulmak için polis operasyon başlattı. Şehir üzerinde gece boyunca polis helikopterleri dolaştı.