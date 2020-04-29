Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hanau katliamdan sonra da durulmuyor! Türk büfesi önünde kanlı gece

Almanya'da şubat ayında 4'ü Türk 9 kişinin öldürüldüğü Hanau'daki saldırının ardından şehirde olaylar bitmiyor. Son olarak dün gece bir Türk büfesinin önünde iki grubun kavgasında kan döküldü.

Ali GÜLEN
08:42 -
Haberler Dünya
Hanau katliamdan sonra da durulmuyor! Türk büfesi önünde kanlı gece

Almanya’da Türk nüfusunun da yoğun olduğu Hanau kenti durulmuyor. 19 Şubat’ta Tobias Rathjen adlı saldırganın 4’ü Türk, 9 kişiyi öldürmesinin ardından yabancı kökenlilere tehditler sürüyor.

Son olarak Rathjen’in saldırdığı yerin yakınındaki iş yerine silahlı bir Alman vatandaşı girerken, bu olayın sıcaklığı geçmeden dün gece yarısına doğru bir Türk büfesinin önünde çatışma çıktı.

KARADA VE HAVADA OPERASYON

Suriyeli ve başka bir Arap ülkesinden geldikleri belirlenen iki grup, büfenin önünde birbirine girdi. Kavgada, üç kişi bıçak darbeleleriyle, bir kişi de kafasına aldığı yaralarla hastaneye kaldırıldı. İki kişinin acil ameliyata alındığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaçan bıçaklı saldırganı bulmak için polis operasyon başlattı. Şehir üzerinde gece boyunca polis helikopterleri dolaştı.

İLGİLİ HABERHanau'da bir Alman silahla Türk iş yerine girdi!Hanau'da bir Alman silahla Türk iş yerine girdi!
Son güncelleme: 08:53 29.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more