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Harvard uzmanlarından DSÖ’ye sert tepki: Kafa karıştırıyorsunuz

Harvard Üniversitesi bilim insanları, DSÖ'nün asemptomatik kişilerden virüs bulaşmasının çok nadir olduğuna dair açıklamasına tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr
11:53 -
Haberler Dünya
Harvard uzmanlarından DSÖ’ye sert tepki: Kafa karıştırıyorsunuz

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) Maria Van Kerkhove Covid-19´un nasıl bulaştığına dair farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini ve asemptomatik kişilerden virüsün bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade etti. DSÖ, hükümetlerin semptom gösteren hastalara odaklanmasını istedi.

PAYLAŞILMAYAN VERİLERE Mİ DAYANIYOR?

Bu açıklamaya Harvard Üniversitesi bilim insanları tepki gösterdi. Uzmanlar, DSÖ´yü `kamuoyunu yanlış bilgilendirmek´ ve `kafa karıştırmakla´ suçladı.

Maria Van Kerkhove.

DHA’nın aktardığına göre asemptomatik kişilerin de virüsü yayabileceğine dair çok sayıda kanıtın olduğunu ifade eden Harvard uzmanları, DSÖ´nün yorumunun henüz bilimsel toplulukla paylaşılmayan üye devletlerin açıklamasına dayandığını düşündüklerini belirti.

KERKHOVE: YANLIŞ ANLAŞILDI

Tepkinin ardından DSÖ açıklamasını geri çekerken, Kerkhove, yanlış anlaşıldıklarını ve hiçbir semptomu olmayan kişilerin de hastalığı yaydığını söyledi.

Bilim Dünya Sağlık Van
Son güncelleme: 12:03 11.06.2020
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