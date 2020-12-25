Hasta olduğunu saklayıp işe gitti… İki ayrı salgın başlattı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Oregon’daki yetkililer, eyaletteki son iki Covid-19 salgınının kaynağının büyük olasılıkla ‘süper bulaştırıcı eylemi’ olduğunu söyledi.

Oregon eyaletindeki Douglas bölge yetkilileri, bir kişinin hastalığını saklayarak işe gittiğini ve daha sonra virüs testinin pozitif çıktığını ifade etti. Yetkililer, iki ayrı Covid-19 salgınının geriye doğru bu kişiye kadar izinin sürüldüğünü, ilk salgında 7 kişinin öldüğünü ve ikinci salgında ise yüzlerce kişinin kendini karantinaya almak zorunda kaldığını belirtti.

1315 VAKA BULUNUYOR



Douglas bölgesi yetkililerince yapılan 17 Aralık tarihli bir açıklamada, “Bu salgınlardan biri 7 ölümle sonuçlandı ve diğer son salgın nedeniyle 300 kişi/aile karantinada kaldı. Bu insanların şu anda hissettikleri derin üzüntüyü hayal bile edemiyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

Oregon eyaletinin güneyinde bulunan ve yaklaşık 111 bin nüfusa sahip Douglas bölgesinde Salı günü itibariyle toplamda 1315 corona virüsü vakası görüldü.