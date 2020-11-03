Hastalarda yeni korku: Kronik Covid-19

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, worldometers’ın verilerine göre 47 milyondan fazla insana bulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1.2 milyona ulaşırken, hastalığın uzun dönemli etkileri ise hâlâ araştırma konusu.

Wall Street Journal gazetesi, Covid-19’un uzun süreli etkilerine ilişkin araştırma ve uzman görüşlerini içeren bir habere yer verdi. Oxford Üniversitesi’nden Trisha Greenhalgh ‘Kronik Covid’ adını verdiği hastaları ilk inceleyen uzmanlardan biri.

BELİRTİLERİ HAFİF OLAN HASTALAR



Greenhalgh hastalığa yakalanmasının üzerinden haftalar geçmesine rağmen bilinç ve hafıza problemleri, sindirim sistemi sorunları, kan basıncı ve ritim bozuklukları ile saç kaybına kadar etkilerden kurtulamayan vakaları mercek altına aldı.

Greenhalgh, “Şaşırtıcı olan şeylerden biri bu süreci yaşayanlar hastalık belirtilerini çok hafif gösteren ya da hiç göstermeyen hastalar. Genelde hastalığı ağır geçirenlerde kalıcı semptomlar görülür. Ancak Covid’de işler böyle yürümüyor” dedi.

‘BEYİN SİSİ’ MEYDANA GELİYOR

12 hafta ve daha uzun süre devam eden ‘Kronik Covid’in vücudun farklı bölümlerini etkilemesi ise şu şekilde açıklanıyor:

Sinir sistemi: Rapor edilen hastaların çoğu konsantrasyon ve hafıza problemleri yaşıyor. Bunu ‘beyin sisi’ olarak adlandıranlar da var. Vakaların bazıları ne söylemeye ya da ne yapmaya çalıştıklarını unuttuklarını belirtiyor. Nörologlar bilinçle ilgili problemlerin en yaygın semptomlardan olduğunu söylüyor. Otonom sinir sisteminde meydana gelen sıkıntılar, sistemin kontrolündeki nefes alıp verme, sindirim ve kalp ritmini de etkiliyor.

KALP KASI ENFEKSİYONLARI



Dolaşım sistemi: Pek çok hasta kalp atışlarında düzensizlik ve kan basıncında ekstrem değişikliklerle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar sürecin devamında kalp kası enfeksiyonları görüldüğünü belirtirken, kimilerinde semptom ortaya çıkmadığını, kimilerinde ise nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetlerin baş gösterdiği ifade ediliyor.





Sindirim sistemi: Hastalar, coronaya yakalandıktan haftalar sonra uzun süreli karın ağrıları ve diareyle mücadele ediyor. Uzmanlar bu noktada süt ürünleri ve gluten içeren besinlerden uzak durulmasını tavsiye ediyor.

KOKU VE TAT AYLAR SONRA



Tat ve koku: Hastalar koku ve tat duyularının geri gelmesinin haftalar hatta aylar sürdüğünü belirtiyor. Bu durumun yalnızca yemek yeme alışkanlığını değil, ruh sağlığını da etkilediği vurgulanıyor.

Akciğerler: Coronaya yakalanan hastalar kalıcı nefes darlığından şikayet ediyor. Doktorlar akciğer fonksiyonlarını geliştirmek için nefes egzersizleri ve astım hastalarının kullandığı ‘inhaler’ adı verilen cihazı öneriyor.

İskelet sistemi: Hastaların büyük çoğunluğu geçmeyen kas ağrılarından muzdarip. Birçoğu ise hastanede tedaviye ihtiyaç duymasalar bile kalıcı bir yorgunluk ve bitkinlik halinden söz ediyor. Bu durum günlük aktiviteler ve iş yaşamı gibi konuları da etkiliyor.

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