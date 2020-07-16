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Hastane sahibinden skandal corona vurgunu!

Bangladeş’te hastane sahibi Mohammad Shahed (43), corona virüsü (Covid-19) testi yapmadan sahte ‘negatif’ raporu vererek, 350 bin dolar (Yaklaşık 2,5 milyon TL) kazanç sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

17:20 -
Haberler Dünya
Hastane sahibinden skandal corona vurgunu!

Bangladeş'in başkenti Dakka'da sahte corona virüsü testlerinden kazanç sağlayan hastane sahibi Mohammad Shahed, Hindistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Söz konusu iddiaya göre, Shahed'in hastanelerinde 10 binden fazla corona virüsü testi raporu hazırlandı ancak bunlardan sadece 4 bini gerçek test sonuçlarını yansıttı.

Diğer 6 bin kişide ise test yapılmadan ‘negatif' rapor hazırlandığı kaydedildi. Bu işlemden 350 bin dolar kazanç sağladığı belirtilen Shahed, gözaltına alındı.

Foto: DHA

“SAĞLIK SİSTEMİNE GÜVEN SARSILDI”

Shahed'in son günlerde corona virüsüyle bağlantılı yolsuzluğa karışan çok kişiden biri olduğunu belirten uzmanlar, ülkede sağlık sistemine güvenin sarsıldığını belirtti.

Öte yandan, Shahed'in hükümetle testler konusunda ücretsiz hizmet vereceği konusunda anlaştığı ancak yine de bu testlerden ücret aldığı ifade edildi. (DHA)

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Bangladeş'te son açıklanan verilere göre 196 bin 323 vaka bulunuyor. Ülkede toplamda 2 bin 496 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 106 bin 963 olarak açıklanırken aktif vaka sayısının 86 bin 864 olduğu kaydedildi.
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