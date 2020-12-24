Hastanede büyük risk: Numunenin yarısında corona virüsü var

Dünya çapında 79 milyondan fazla insana bulaşan ve 1.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı… Fransa’daki Nantes Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan araştırmada 8 farklı ülkedeki 24 çalışma mercek altına alındı.

1 Ocak ve 27 Ekim arasında toplanan hava numunelerinin incelendiği ve karşılaştırıldığı araştırmada dehşete düşüren sonuçlar ortaya çıktı.

Bilim insanları hastane ortamından alınan hava numuneleri ve örneklerinin yarısında yüksek seviyede corona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Bu oranın hastanelerdeki her beş tuvaletten birinde benzer bir şekilde yüksek çıktığı kayıtlara geçti.

SİFON ÇEKMEK VİRÜSÜ YAYIYOR

Bilim insanları SARS-CoV-2 olarak da bilinen corona virüsü değerlerinin yoğun bakım ünitelerinde de yüksek olduğunu açıklarken, “Covid-19 hastalarına bakılan yoğun bakım servislerinden alınan hava örneklerinin de dörtte birinde yüksek oranda corona virüsü tespit edildi. Bu oran tuvalet ve banyolarda yüzde 20 seviyesinde ve koridordan alınan örneklerin ise yarısında bu şekilde” ifadesini kullandı.

Bilim insanları hastane koridorlarından alınan örneklerdeki oranın yüzde 56.3 olduğunu duyurdu.

HAMA Network Open’da yayınlanan analizde ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Çin, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve İran’dan örnekler alındığı belirtildi. Toplanan 893 materyalin yüzde 17.4’ünde pozitif sonuç çıktığı belirtilirken, “Tuvaletlerde sifonun çekilmesi, iyi havalandırılmamış bir ortamda hastalığın yayılmasına sebep oluyor. Çalışanların toplantı yaptığı ya da yemek yediği odalarda havalandırma sorunu varsa çalışanlar birbirine virüsü bulaştırabilir. Çünkğ bu ortamlarda çalışanlar maskelerini çıkarabiliyor” yorumu yapıldı.

Araştırmayı yürüten ekip, “Tuvalet, banyo, çalışanların dinlenme alanı ve koridorlarda dikkatli olmak gerekiyor” açıklamasını yaptı.

İlginizi Çekebilir Maskenin corona virüsünden yüzde 99.9 oranında koruduğu kanıtlandı

İlginizi Çekebilir Corona virüsü aşısında 'helal mi' tartışması