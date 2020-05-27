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Hastanede yangın: 5 corona hastası öldü

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki özel bir hastanede çıkan yangın sonucu 5 corona virüsü hastasının hayatını kaybettiği açıklandı.

23:04 -
Haberler Dünya
Hastanede yangın: 5 corona hastası öldü

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Gulşan bölgesinde bulunan özel bir hastanede yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastalarının bulunduğu ünitede yangın çıktı.

O ÜNİTEDE İZOLE EDİLİYORLARDI

Yerel saatle 22.00 civarında meydana gelen yangında corona nedeniyle tedavi gören 5 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın ardından yapılan resmi açıklamada, yangının çıktığı ünitede virüs tedavisi gören hastaların izole ediliği ifade edildi.

TÜM EKİPMANLAR KÜLE DÖNDÜ

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ihbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın sonucu Covid-19 hastaları için kullanılan tüm ekipmanların küle döndüğü aktarıldı. İHA

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