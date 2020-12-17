Hava kirliliğinden ölen ilk kişi 9 yaşındaki Ella

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, hava kirliliğinin yol açtığı ölümler corona virüsünden gözle görülür şekilde fazla olduğunu ortaya koydu.

Çalışma, salgın öncesi yıllardaki kirlilik seviyelerinde yaşanan en ufak artışın bile ölüm oranını yüzde 15 artırdığını ortaya çıkardı. Öte yandan, İngiltere’de 2013 yılında astım krizi sonrası hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ella Kissi-Debrah’ın hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi olarak kayıtlara geçeceği ifade edildi.

ÖLÜM SERTİFİKASINA GEÇTİ



Londra’nın en işlek caddelerden birinin yakınında yaşayan Debrah’ın ölüm nedeni, akut solunum yetmezliği, şiddetli astım ve hava kirliliğine maruz kalma olarak listelendi. Adli tıp doktoru, Debrah’ın ölüm nedeninin aşırı hava kirliliğine maruz kalmanın etkisiyle geçirdiği astım krizi olduğunu belirtti.

İngiliz yardım kuruluşu ‘Astım İngiltere ve İngiliz Akciğer Vakfı’, dünya tarihinde ölüm sertifikasında ölüm nedeni olarak hava kirliliği yazılı olan ilk kişinin Debrah olduğunu ifade etti. (DHA)