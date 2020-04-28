Havada corona virüsü değişimleri! Şeffaf kabinler geliyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, tüm hayatımızı baştan sona etkiliyor. Kimi ülkelerde maske zorunluluğu var, kiminde başka şartlar. İnsanlar arasındaki mesafe ise her ülke için geçerli.

Toplu taşıma ve uçak yolculuklarında da buna göre düzenlemeler yapılıyor. Bir İtalyan firması Avio Interiors, uçak koltuklarını şeffaf kabinlere çevirdi. Koltuklar bir tür plastik şemsiye ile kapatılıp dönüşüm sağlanıyor.

KAFA HİZASINDAN AYRILIYOR

Bu şeffaf kabinler, basit şekilde monte ediliyor ve istenildiğinde de kolayca çıkarılabiliyor. Plastik şemsiyelerin oluşturduğu bu kabinler sayesinde, insanlar omuz hizasından yanında oturandan ayrılıyor.

Böylece, hapşırma, öksürme ya da konuşurken tükürük parçacıkları çıkarmaya karşı önlem alınmış oluyor. Konuyla ilgili Flightglobal'a konuşan İtalyan firması yetkilileri, iki ay içinde tasarımın hazır olacağını açıkladı.

İKİ KOLTUK ÖNE, BİRİ ARKAYA

Bu şemsiyelerin uçakların yükünü artıracağını kabul eden şirket, “Ancak bir koltuğu boş bırakmaktan daha hesaplı ve mantıklı” diyor. Şirketin diğer bir çözümü de, koltukların dizilimini değiştirmek. İki koltuk öne bakarken, bir koltuk arkaya çevriliyor. Yani yolcular birbirinden ayrılıyor.