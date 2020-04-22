Hawking’in evindeki cihaz hastaneye bağışlandı!

Corona virüsü salgını nedeniyle zor zamanlar yaşayan İngiltere’de doktorlar ve sağlık çalışanları yetersiz malzemelerden yakınıyordu.

Malzeme tedariği için çalışmalar sürerken İngilizleri duygulandıran bir haber gündeme geldi.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking’in kızı 14 Mart 2018’de ölen babasının evde bulunan solunum cihazını bir hastaneye bağışladı.

Guardian’daki habere göre, Hawking’in tedavi edildiği Cambridge’teki hastaneye bağışlanan solunum cihazı sonrası hastane yetkilileri “Profesör Hawking’in ailesi onun kullandığı solunum cihazını Royal Papworth hastenesine bağışladı” açıklamasını yaptı.