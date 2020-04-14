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Hayaletlerden corona nöbeti: Sokağa çıkanı korkutuyorlar

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki bir köyde corona virüsü salgınında sokağa çıkanları korkutmak için "kefenli hayaletler" devriye gezmeye başladı.

Sozcu.com.tr
09:57 -
Haberler Dünya
Hayaletlerden corona nöbeti: Sokağa çıkanı korkutuyorlar

Reuters ajansının haberine göre Kepuh adlı köyde gönüllüler, polisle iş birliği yaparak bir ‘hayalet timi’ oluşturdu. Kefen giyen yüzleri pudralı ‘hayaletler’ sokaklarda dolaşmaya başladı.

Ancak girişime öncülük eden Anjar Pancaningtyas’a göre uygulama başlangıçta ters etki yaptı. Köy sakinleri Endonezya ve Malezya folkloründe ‘pokong’ (kefene sıkışmış ruh) olarak bilinen hayaletleri görmek için sokağa çıkmaya başladı.

Foto: Reuters

Pancaningtyas bunun üzerine taktik değiştirdiklerini ve hayaletlerin sürpriz devriyelere başlayarak sokaklarda dolaşanları korkuttuğunu söyledi.

Karna Supadmo adlı bir köylü özellikle çocukların ‘hayaletler’ nedeniyle dışarı çıkmaktan korktuklarını, köy sakinlerinin meydanda toplanmaktan vazgeçtiklerini söyledi.

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Corona Endonezya Malezya uygulama
Son güncelleme: 10:24 14.04.2020
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