Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hayvanat bahçesindeki aslanlar coronaya yakalandı

İspanya'nın Barselona kentinde bulunan bir hayvanat bahçesindeki 4 aslanın corona virüsü (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:33, 08/12/2020
Haberler Dünya
Hayvanat bahçesindeki aslanlar coronaya yakalandı

İspanya’nın Barselona kentinde bulunan Barselona Hayvanat Bahçesi’ndeki 4 aslanda corona tespit edildi. Coronaya yakalanan aslanların isimleri ise Zala, Nima, Run Run ve Kiumbe olarak açıklandı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, çalışanlardan 2 kişide de corona tespit edildiğini açıkladı. İspanya medyası, uzmanların aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattığını duyurdu.

KEDİGİLLERDE DAHA ÖNCE TESPİT EDİLMİŞTİ

Nisan ayında ABD’nin New York kentinde bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi’nde 4 kaplan ve 3 aslanda corona tespit edilmişti. Öte yandan, ABD, Belçika ve Danimarka’da da evcil ve sokak kedilerinde corona rastlanmıştı.(DHA)

İlginizi ÇekebilirCorona virüsü aşısında adaletsizlik: Türkiye'nin sadece yüzde 30'unu kapsıyorCorona virüsü aşısında adaletsizlik: Türkiye'nin sadece yüzde 30'unu kapsıyor İlginizi Çekebilir'Corona testine alternatif' diye yayılmıştı gerçek ortaya çıktı'Corona testine alternatif' diye yayılmıştı gerçek ortaya çıktı
ABD Belçika Çin Corona Danimarka Denizli İspanya Kanada New York Tekstil Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more