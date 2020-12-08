Hayvanat bahçesindeki aslanlar coronaya yakalandı

İspanya’nın Barselona kentinde bulunan Barselona Hayvanat Bahçesi’ndeki 4 aslanda corona tespit edildi. Coronaya yakalanan aslanların isimleri ise Zala, Nima, Run Run ve Kiumbe olarak açıklandı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, çalışanlardan 2 kişide de corona tespit edildiğini açıkladı. İspanya medyası, uzmanların aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattığını duyurdu.

KEDİGİLLERDE DAHA ÖNCE TESPİT EDİLMİŞTİ

Nisan ayında ABD’nin New York kentinde bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi’nde 4 kaplan ve 3 aslanda corona tespit edilmişti. Öte yandan, ABD, Belçika ve Danimarka’da da evcil ve sokak kedilerinde corona rastlanmıştı.(DHA)

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