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Her yerden engelledi o yine de vazgeçmiyor! Ünlü modelden Messi dövmesi

Brezilyalı model Suzy Cortez'in Lionel Messi hayranlığı sınır tanımıyor. Sosyal medyadan sık sık ünlü futbolcuyla ilgili paylaşımlar yapan Cortez, bu kez de Messi'nin yüzünü karnına dövme yaptırdı.

Sozcu.com.tr
10:11 -
Haberler Dünya
Her yerden engelledi o yine de vazgeçmiyor! Ünlü modelden Messi dövmesi

Barcelona’nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, dünya genelinde milyonlarca hayrana sahip. Futbolseverlerin her hareketini yakından takip ettiği Messi’nin ‘başının belada’ olduğu hayranı Suzy Cortez, sosyal medyanın gündemine oturan bir adım attı.

Suzy Cortez.

Brezilyalı model, Messi’nin dikkatini çekebilmek için birbirinden ilginç yöntemler denese de, ünlü futbolcunun Cortez’i sosyal medyadan engellediği biliniyor.

Suzy Cortez dövmeyi yaptırırken.

Bu hareketin arkasında Messi’nin eşi Antonella Roccuzzo’nun olduğunu savunan 29 yaşındaki Cortez, yine de futbolcuya olan hayranlığından vazgeçmiyor.

Cortez daha önce de Barcelona amblemi yaptırmıştı.

Daha önce kalçasına Barcelona’nın amblemini dövme olarak yaptıran Cortez, bu kez bunu bir adım ileriye taşıyarak Messi’nin yüzünü vücudunda ölümsüzleştirdi.

Messi ve eşi Antonella Roccuzzo.

Cortez, ünlü futbolcunun yüzünü karnına dövme yaptırırken, Messi ve eşinin buna ne tepki vereceği sosyal medyada merak konusu oldu.

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