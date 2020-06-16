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Herkes bu haberden korkuyordu! Eylemciler arasında yayılıyor

Danimarka'daki siyahilere destek eylemleri sonrası corona virüsünün eylemciler arasında yayıldığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
19:37 -
Haberler Dünya
Herkes bu haberden korkuyordu! Eylemciler arasında yayılıyor

Danimarka Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada eyleme katılanlarda corona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

ABD’de polis tarafından vahşice öldürülen siyahi Gerorge Floyd’un ardından dünyanın pek çok noktasında başlayan eylemler Avrupa’da da birçok noktada gerçekleştirildi.

Danimarka’da hafta içinde gerçekleştirilen eylemler sonrası hastanelere corona virüsü semptomlarıyla başvuranların sayısında artış görüldüğü ifade edildi.

Yapılan testler sonucunda ise hafta içinde yapılan eylemlere katılanlarda corona virüsü pozitif çıktı.

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ABD Avrupa Corona Danimarka Hollywood Polis Sağlık Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 19:38 16.06.2020
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