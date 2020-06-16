Herkes bu haberden korkuyordu! Eylemciler arasında yayılıyor

Danimarka Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada eyleme katılanlarda corona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

ABD’de polis tarafından vahşice öldürülen siyahi Gerorge Floyd’un ardından dünyanın pek çok noktasında başlayan eylemler Avrupa’da da birçok noktada gerçekleştirildi.

Danimarka’da hafta içinde gerçekleştirilen eylemler sonrası hastanelere corona virüsü semptomlarıyla başvuranların sayısında artış görüldüğü ifade edildi.

Yapılan testler sonucunda ise hafta içinde yapılan eylemlere katılanlarda corona virüsü pozitif çıktı.