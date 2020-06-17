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Herkes bu sonucu konuşuyordu! Amerikalı yetkililer doğruladı

Amerikan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) corona virüsü yüzünden hastaneye yatan hastaların çoğunun siyahi olduğunu açıkladı. Atlanta genelinde yapılan araştırmaya göre siyahilerin daha fazla hastaneye yatmasının en büyük nedeni çalıştıkları zorlu koşullar.

Sozcu.com.tr
23:26 -
Haberler Dünya
Herkes bu sonucu konuşuyordu! Amerikalı yetkililer doğruladı

ABD’de gerçekleştirilen araştırmada çok çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı.

Bugüne kadar çeşitli medya kanallarının da dile getirdiği, “Siyahilerin, beyazlardan daha fazla corona virüsüne yakalandığı” iddiası Atlanta’da yapılan bir araştırmada doğrulandı.

Araştırmaya göre Atlanda’daki hastanelerde bulunan corona virüsü hastalarının yüzde 79’luk bir kısmı siyahilerden oluşuyor.

Buna karşın corona virüsü nedeniyle hastanelerde yatan beyaz Amerikalıların oranı ise sadece yüzde 13 olarak hesaplandı.

ÇOĞUNLUKLA YAPTIKLARI İŞLER YÜZÜNDEN HASTALANIYORLAR

Hastane kayıtlarına göre Covid-19 hastaları arasında diyabet hastalığına da en çok siyahi Amerikalılar yakalanmış görünüyor.

Araştırma bu sonucun ortaya çıkmasının siyahilerin ön saflarda bulunan endüstrilerde çalışmalarından kaynaklandığını öne sürüyor.

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