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Hindistan’da bir günde 11 binden fazla vaka tespit edildi!

1,353 milyardan fazla nüfusa sahip Hindistan'da son 24 saatte 11 bin 275 vaka tespit edildi, 321 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 332 bin 901'e, can kaybı ise 9 bin 520'ye yükseldi.

21:42 -
Haberler Dünya
Hindistan’da bir günde 11 binden fazla vaka tespit edildi!

Hindistan hükümeti, Delhi kentinde yaşanan corona virüsü krizi nedeniyle tüm siyasi partileri bir görüşmeye davet etti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Delhi’deki hastanelerin kapasitesi dolmuş durumda. Hastanelerin reddettikleri hastaların diğer hastanelerde boş bir yatak bulmaya çalışırken öldüğüne dair haberler geliyor.

Ülkede henüz zirve noktasına ulaşmamış virüsten etkilenecek hastalara hizmet verebilmek için önümüzdeki haftalarda 10 binlerce yatağa ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan vaka sayılarının artması sonucu, ülke genelinde 500 tren vagonu Covid-19 kliniğine dönüştürüldü.

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