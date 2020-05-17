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Hindistan’da corona kararı! 31 Mayıs’a kadar uzatıldı

Hindistan’da corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı 31 Mayıs’a kadar uzatıldı.

20:14 -
Haberler Dünya
Hindistan’da corona kararı! 31 Mayıs’a kadar uzatıldı

Corona virüsü salgını ile zor günler geçiren Hindistan'da salgına karşı alınan tedbirlerin süresi uzatıldı.

Hindistan İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 2 hafta daha uzatılarak, 31 Mayıs tarihine kadar uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

Yetkililer, merkezi hükümetin 31 Mayıs'tan sonra bazı tedbirleri gevşetmek istediğini ifade etti. Merkezi hükümetin 31 Mayıs'tan itibaren toplu taşımayı faaliyete sokması, restoran ve alışveriş merkezlerini yeniden açması bekleniyor.

Öte yandan Hindistan'da 24 Mart tarihinden bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanırken, toplam corona virüsü vaka sayısı 95 bin 639'a, can kaybı ise 3 bin 25'e ulaştı. (İHA)

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