Hindistan’da corona yasakları uzuyor! Riske göre renk uygulaması geliyor

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da corona virüsü önlemleriyle ilgili flaş bir karar alındı.

Reuters’ın haberine göre hükümet, ülke genelinde uygulanan yasakları 4 Mayıs itibarıyla iki hafta daha uzatacak.

Yasaklar devam etse de düşük risk bölgeleri için de farklı bir plan devreye sokulacak. Virüsle mücadelede renk kodu uygulamasına geçilme hazırlığı yapılırken, bölgeler risk durumuna göre yeşil, turuncu ve kırmızı olarak kategorilere ayrılacak.

Bu şekilde yeşil ve turuncu bölgelerde önlemlerin belli ölçüde gevşetilmesi bekleniyor.

Hindistan’da şu ana dek 35 bin vaka ve 1154 can kaybı kayıtlara geçti.