Hindistan’da inişte ikiye bölünen uçaktan kötü haber: Ölü sayısı artıyor

Hindistan’ın Kozhikode şehrinde Air India Express’e ait yolcu uçağı, piste iniş yaptığı sırada çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü.

Calicut Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen olayda, uçakta kabin ekibi ve pilotlar dahil 190 kişi bulunuyordu.

Olayla ilgili bilgi veren yetkililerden K Gopalakrishnan, uçağın corona virüsü nedeniyle Dubai’de mahsur kalan kişileri taşıdığını söyledi.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 18’e yükseldiğini duyuran Gopalakrishnan, ölenler arasında kaptan ve yardımcı pilotun da olduğunu vurguladı.

Gopalakrishnan, “Tüm yolcular çeşitli hastanelere gönderilerek corona testleri uygulandı. Hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri de Covid-19’a uygun olarak yürütülüyor” dedi.