Hindistan’da sokağa çıkana 500 kez ‘özür dilerim’ yazma cezası!

Hindistan’da mart ayının sonuna doğru ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşların sadece temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaları için dışarı çıkmalarına izin veriliyor.

Ülkeye İsrail, Meksika, Avustralya ve Avusturya’dan gelen yaklaşık 700 turist, sokağa çıkma yasağına rağmen Rishikesh kentinde yürüyüş yaparken polis kontrolüne takıldı.

Yasağa uymayan turistlere Hint polisi tarafından 500 kez “Karantina kurallarına uymadım, özür dilerim” yazma cezası verildi.

Yerel polis memuru Vinod Sharma, söz konusu ceza ile turistlere ders vermek istediklerini belirtti.

Hint polisi salgının yayılmasını önlemek için corona virüsü şeklinde kask giyerek halkı evde kalmaya teşvik etmek için alışılmadık yöntemlerle de gündeme gelmişti.

Ülke genelinde 9 bin 240 Covid-19 vakası bulunurken virüs nedeniyle 331 can kaybı yaşandı.

Öte yandan corona virüsü salgınıyla mücadele eden Hindistan’da 14 Nisan’da sona ermesi beklenen sokağa çıkma yasağı iki hafta daha uzatılmıştı. İHA