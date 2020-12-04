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Hint tasarımcının yüzüğü dünya rekoru kırdı

Hindista'nın başkenti Yeni Delhi'de 25 yaşındaki Harish Bansal'ın tasarımı olan ağırlığı 165 gramın üzerindeki elmas yüzük Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:21, 04/12/2020
Haberler Dünya
Hint tasarımcının yüzüğü dünya rekoru kırdı

Tasarımcı, yüzüğü satmayı planlamadığını belirtirken yüzük fikrini iki yıl önce uygulamaya koymaya karar verdiğini belirtti.

Yıllar boyunca pek çok tasarımdan vazgeçtiğini ifade eden Bansal, 12 bin 638 adet elmasla yapılan yüzük için potansiyel alıcıların teklifini geri çevirdiğini söyledi. Bansal “Bizim için bir gurur meselesi. O paha biçilemez” diye konuştu.

Foto: DHA

“Marigold Refah Yüzüğü” olarak adlandırılan tasarımdan önce dünya rekorunun yine Hindistan’da bulunan 7 bin 801 elmaslı bir yüzüğe at olduğu belirtildi. (DHA)

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