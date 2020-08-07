Hizbullah’tan Macron’un ziyaretiyle ilgili flaş açıklama!

Beyrut limanında bir depoda bulunan 2750 ton amonyum nitratın nedeni henüz netlik kazanmayan bir şekilde patlamasının ardından Beyrut’un büyük bir bölümü hasar gördü.

Liman kullanılamaz hale gedi ve 150’den fazla can kaybı yaşandı.

Sağlık Bakanlığı 6 binden fazla da yaralının bulunduğunu belirtti.

Felaketin ardından ekonomik sıkıntılarla zor bir dönemden geçen Lübnan halkının da sabrı taştı.

Lübnanlılar hükümet karşıtı söylemlerini arttırarak bölgeye uluslararası yardım çağrısında bulunuyor.

Patlamanın yaşandığı bölgede de yine uluslararası bir ekibin araştırma yapmasını isteniyor.

NASRALLAH’TAN POZİTİF MESAJLAR

Bu gelişmelerin ardından Lübnan’daki Şiilerin siyasi temsilcisi konumundaki Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, ülkedeki politik çekişmelerin bir kenara bırakılması gerektiği çağrısı geldi.

Nasrallah çok büyük bir trajedinin yaşandığını belirttiği açıklamasında yaşanan patlamanın Lübnan’ın modern zamanlarda yaşadığı en büyük felaket olduğunu ifade etti.

Hizbullah’ın bütün enstitüleri ve kapasitesinin Lübnanlılara yardım etmek için hazır olduğunu belirten Nasrallah, Lübnan’a patlamanın ardından yapılan bütün yardım ve ziyaretlere pozitif bir bakış açıları olduğunu açıkladı.

Macron’un Beyrut’a yaptığı ziyaret için olumlu mesaj verdi.

Patlamayla ilgili soruşturma sırasında kimsenin korunmaması ve hiçbir şeyin gizlenmemesi gerektiğini vurgulayan Nasrallah, “Eğer bütün politik güçler soruşturmayı Lübnan ordusunun yürütmesini istiyorsa bırakın Lübnan ordusu soruşturmayı yürütsün” dedi.

Nasrallah, “Beyrut’taki patlama hiçbir şekilde Hizbullah tarafından unutulmayacak ve görmezden gelinmeyecek” şeklinde konuştu.