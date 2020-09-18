Hollanda’da araç içinde bir Türk öldürüldü iddiası…

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rotterdam’ın Feyenoord bölgesinde dün akşam 21:00 sularında meydana gelen olayda park halindeki aracın içinde ağır yaralı halde bulunan şahıs tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olay, yoldan geçen görgü tanıklarının Paralelweg’de park halindeki gri renkli aracın içerisinde rahatsız bir adam gördüklerini bildirmesiyle ortaya çıkarken olay yerine gelen sağlık ekipleri şahısın bir çok defa ateşli silahla vurulduğunu tespit etti.

TÜRK KÖKENLİ İDDİASI

Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeden kişinin kimliği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türk kökenli olduğu iddia edildi. (İHA)