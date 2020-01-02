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Zarflara bomba koyup işyerlerine yolladılar

Hollanda’nın başkenti Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht kentlerindeki bazı şirketlere, içinde bomba bulunan zarflar gönderildiği bildirildi.

21:35 -
Haberler Dünya
Zarflara bomba koyup işyerlerine yolladılar

Polisten yapılan yazılı açıklamada, son bir haftada, “bombalı mektupların”, sırasıyla Amsterdam kentinde bir otele ve bir akaryakıt istasyonuna, Utrecht kentinde bir emlak şirketine ve Rotterdam’da bir akaryakıt istasyonu ile bir otomobil şirketine posta ile teslim edildiği belirtildi.

ZARFLAR PATLAMADI

Açıklamada, zarfların patlamadığı için zarar vermediği fakat patlaması halinde ciddi bedensel yaralanmaya neden olabileceği ifade edildi. Zarfların üzerinde gönderen kişinin Rotterdam’da bulunan “CIB” adlı bir şirket olarak belirlendiği ancak araştırma sonucunda şirketin olayla ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

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Ayrıca CIB şirketinin ana ofisinde de bugün şüpheli bir zarf bulunduğu aktarıldı. Polis, üzerinde logosuz ve adres olmayan CIB yazılı mektupların açılmamasını ve güvenlik güçlerine haber verilmesini istedi. AA

bomba Haber Hollanda otomobil Polis Somali Terör terör örgütü Utrecht
Son güncelleme: 23:33 02.01.2020
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