Hollanda’da mantı açmak için toplanan kadınlara ceza!

Arnhem Haber sitesinde yer alan habere göre, Almanya sınırındaki Arnhem kentinin güney bölgesindeki bir evde, çok sayıda kadın mantı açmak için toplandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Türkiye kökenli olduğu belirtilen kadınların her ay belli bir evde toplanarak, imece usulüyle mantı açtığı belirtildi.

Bu ay Güney Arnhem’de toplanan kadınlara belediye görevlileri müdahale etti. Kadınlara, corona virüsü salgınıyla mücadele amacıyla alınan önlemlere uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi. Kaç kişiye ceza yazıldığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hollanda’da üçten fazla kişinin toplanması yasak. Bu yasağa uymamanın cezası içe 400 eurodan başlıyor.

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ÖNLEMLERİ PROTESTO EDEN GRUBA CEZA

Arnhem’de Cumartesi akşamı da, corona virüsü önlemlerini protesto etmek amacıyla 25 kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi. Toplanma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle polisin müdahale ettiği gruba para cezası verildi. Polis memurlarına hakaret eden, gruptaki bir kişi de gözaltına alındı.

Arnhem Belediye Başkanı Ahmet Marcouch Twitter mesajında, “Akşam Rijnkade semtinde toplanan bir grup aptal, toplanma yasağını ihlal etmeye kalkıştı. Güvenlik görevlilerimiz zamanında müdahale ederek, iyi bir iş çıkardı” dedi.

Hollanda’nın Belçika sınırındaki Breda kentinde de Cumartesi akşamı bir evde düzenlenen kalabalık parti, polis tarafından dağıtıldı. Aynı sokakta corona virüsü hastası bir kişiye ambulans personelinin müdahalesi sırasında fark edilen partiye katılanlara para cezası uygulandı.