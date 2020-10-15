Coronayı atlatamadan… Hollanda’da ölümcül Batı Nil virüsü alarmı!

Dünya corona virüsü salgınıyla mücadelesini sürdürürken, diğer salgın hastalıklara karşı tetikte olma durumu da artmış durumda.

Hollanda’da ilk kez ülke içinde bir ‘Batı Nil virüsü’ vakası ortaya çıktı. Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün verdiği bilgiye göre adı açıklanmayan erkek hastanın son dönemde yurt dışına çıkış yapmadığı belirtildi. Ülkede daha önce yurt dışı kaynaklı vakalar kayıtlara geçmişti.

SİNEKLERDEN BULAŞIYOR



Çoğunlukla sinek ısırığı yoluyla bulaşan virüs, ölümcül nörolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre enfeksiyon kapan kişilerin yüzde 80’inde bir semptom gerçekleşmiyor. Adamın, Ağustos ve Eylül aylarında kuşların ve sineklerin virüs taşıdığı tespit edilen Utrecht kentinde hastalığa yakalandığı belirtildi.

İNSANLAR İÇİN AŞISI YOK



Yetkililer, halihazırda mevsim nedeniyle sinekler aracılığıyla enfeksiyon bulaşma riskinin düşük olduğunu, atılacak adımların gelecek dönemde önem kazanacağını ifade etti.

Batı Nil virüsü için insanlara uygulanan herhangi bir aşı bulunmuyor. Çıkış noktası Afrika olan ancak Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’ya da ulaşan virüs için atlara uygulanan bir aşı ise mevcut.

BELİRTİLER: ATEŞ, İSHAL, KUSMA…

Batı Nil virüsü tropik ve ılıman iklimlerde bulunan bir virüstür. İlk olarak 1937 yılında Uganda’nın Batı Nil bölgesinde görülmüştür. Virüse yakalanan yaklaşık 5 kişiden 1’inde ateşle beraber ishal, kusma, eklem ağrıları, baş ağrısı, vücut ağrıları veya döküntü gibi belirtiler gelişebilir.