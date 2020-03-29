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Hollanda’da Türk baba vahşeti: 4 ölü

Hollanda da bir Türk; karısı, iki oğlu ve annesi olduğu düşünülen yaşlı bir kadını öldürüp kayıplara karıştı. Polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ali GÜLEN
20:54 -
Haberler Dünya
Hollanda’da Türk baba vahşeti: 4 ölü

Hollanda’da Amsterdam ile Rotterdam arasında bulunan Etten-Leur bölgesindeki bir Türk'ün evinden dört ceset çıktı.

İhbar üzerine eve gelen polis; evde anne ile iki oğlu ve yaşlı bir kadının cesedini buldu.

Cinayeti 33 yaşındaki O. K'nin işlediği ileri sürülürken, öldürülen yaşlı kadının da zanlının annesi veya kayınvalidesi olduğu düşünülüyor.

“ONUNLA KONUŞMAMIZ LAZIM”

Olayın soruşturmasını üstlenen Breda polisi; aile fertlerinin, olaydan sonra kayıplara karışan O. K. tarafından öldürüldüğü şüphesinin yüksek olduğunu duyurdu. Twitter'dan bir açıklama yapan polis, “Onunla görüşmek istiyoruz ve onun için de endişe ediyoruz“ dedi.

O. K. (33), Hollanda Polisi tarafından her yerde aranıyor.

aile anne baba Hollanda Polis Twitter
Son güncelleme: 21:19 29.03.2020
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