Hollanda’dan düşen THY uçağıyla ilgili kan donduran iddiaya ilk yanıt!

Hollanda Kralı Willem – Alexander’in teyzesi Prenses Margriet ile evli olan Prof. Dr. van Vollenhoven, Hollanda Radyosu’nda (NOS Radio 1) iddialara yanıt verdi.

Amsterdam’da 25 Şubat 2009’da meydana gelen 9 kişinin öldüğü, 120 kişinin de yaralandığı kazayı araştıran konsey üzerinde sık sık baskı uygulandığını söyleyen van Vollenhoven, “Her zaman eleştiri ve baskı vardı. Çünkü, gerçek sevilmiyor. Ama bunun hiçbir etkisi olmadı. Bağımsızlığımıza büyük önem veriyorduk” dedi.

BBC’nin aktardığına göre eski Hollanda Güvenlik Kurulu Başkanı, kazada sorumluluğun Boeing firmasından çok, pilotlara yüklendiği iddiası ile ilgili olarak da, “Hem Boeing hem de Türk Hava Yolları tarafından altimetrelerle (yükseklik ölçen cihaz) ilgili sorun biliniyordu. Bu sorun daha önce iki uçuşta meydana gelmişti. Bu daha sonra otomatik sayaç kapatılarak çözüldü” diye konuştu.

“ABD İSTEDİ HOLLANDA HASIRALTI ETTİ”

New York Times (NYT) gazetesi, 2009'da Amsterdam Schiphol Havalimanı'na inerken yere çakılan Boeing 737-800 NG tipi Türk Hava Yolları (THY) uçağının, Hollandalı yetkililerin raporunda iddia edildiği gibi başlı başına pilot hatası nedeniyle düşmediği, kazada “riskli tasarım seçimlerinin ve hatalı güvenlik değerlendirmelerinin” de rolü olduğunu yazdı.

Kaza raporunda Hollandalı yetkililerin, ABD'nin baskısıyla şirketin hatalarını gizlediği iddia edildi.

NYT haberinde, Boeing'in ve Amerika Birleşik Devletleri federal güvenlik yetkililerinin baskısıyla Hollandalı yetkililerin kazayı hasıraltı ettiği savunuldu. Haberde, gerekli düzenlemeler yapılmadığı için de bu kazadan sonra Endonezya ve Etiyopya uçaklarının düştüğüne dikkat çekti.