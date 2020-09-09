Hollanda’dan hava saldırısında öldürdüğü aileye tazminat!

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Meclis’e gönderdiği mektupta, 20 Eylül 2015’te Irak'ın Musul kentinde düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla bir ailenin öldürüldüğünü belirterek, tazminat ödeme kararının bağlayıcı olmadığını bildirdi.

Ödenecek tazminatın ne kadar olacağına dair bilgi vermeyen Bijleveld açıklamasında, “Tazminat ödemeyi onaylamamız, saldırının sorumluluğunu üstlenmek anlamına gelmiyor” dedi.

2 MİLYON EURO’LUK DAVA



İHA’nın aktardığına göre saldırı sonucu eşi, kızı, erkek kardeşi ve yeğenini kaybeden Basim Razzo’nun avukatı 2 milyon euro tazminat almak için Hollanda Savunma Bakanlığı’na dava açmıştı.

Hollanda Savunma Bakanlığı hava saldırısının yanlış istihbarat bilgisi doğrultusunda düzenlendiğini duyurmuştu.