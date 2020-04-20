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Hong Kong’dan hiç vaka gelmedi!

Hong Kong’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Koruma Merkezi, pazartesi günü kayıtlara geçen hiçbir COVID-19 vakasının bulunmadığını açıkladı.

23:51 -
Haberler Dünya
Hong Kong’dan hiç vaka gelmedi!

Bunun salgın başladığından bu yana ilk vakasız gün olduğu belirtildi.

DW Türkçe’deki habere göre, günlerdir tek haneli rakamlarda seyreden vaka sayısı ve pazartesi gününün vakasız geçmesi, günlük hayatta uygulanan corona virüsü önlemlerinin yakında kaldırılabileceği umutlarını doğrusa da, hükümet fiziksel mesafeye dikkat edilmesi ve sosyal aktivitelerin minimuma indirilmesi çağrılarına devam ediyor.

Ülkede şu ana kadar teyit edilen bin 25 vaka bulunurken, dört corona virüsü kaynaklı ölüm kayıtlara geçti.

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Son güncelleme: 23:53 20.04.2020
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