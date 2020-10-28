Horoz dövüşü baskınında horoz polisi öldürdü

Horozun ayağına bağlanan jiletin, sol bacağındaki uyluk atardamarını parçaladığı Teğmen Christine Bolok’un hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede horoz dövüşleri corona virüsü salgını başladığından beri yasak. Pandemi öncesi ise bu dövüşlere yalnızca pazar günleri ve resmi tatillerde, lisanslı dövüş salonlarında izin veriliyordu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Bölge Emniyet Müdürü Yarbay Arnel Apud, olayın “büyük bir talihsizlik” ve “açıklaması güç bir şanssızlık” olduğunu söyleyerek “Haberi duyduğumda kulaklarıma inanamadım. 25 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir adamımı horoz dövüşünde hayvanın ayağına takılan jilet nedeniyle kaybettim” ifadesini kullandı.

Emniyet Müdürü Apud, hayatını kaybeden polisin ailesine de başsağlığı diledi.

Baskında üç kişi gözaltına alındı, yedi dövüş horozu, iki jilet seti ve 550 Filipin Pesosuna (yaklaşık 90 TL) el konuldu. Üç zanlının ise arandığı belirtildi.

Filipinler’de popüler olan horoz dövüşlerini çok sayıda kişi izliyor. Dövüşlere büyük bahisler de oynanıyor.