Hükümet ‘evde kalın’ diyor kraliyet ailesi tatile çıkıyor

Hükümetin, “Evde kalın” tavsiyesine rağmen kraliyet ailesinin sonbahar tatiline çıkması, Hollanda’da siyasi tartışmaya yol açtı.

Hollanda’da Cuma günü başlayan sonbahar tatili nedeniyle, devlete ait bir uçakla Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki evlerine giden Kral Willem – Alexander, Kraliçe Maxima ile kızları, Cumartesi gecesi hava yolu şirketi KLM’nin 1576 sefer sayılı uçağı ile ülkelerine geri döndü.

Devlet uçağını sınırsız kullanma hakkına sahip olan Hollanda Kraliyet Ailesi’nin, dönüşte tarifeli uçağı tercih etmesi dikkati çekti. Kraliyet Ailesi, hükümet ya da hava kuvvetlerine ait uçakları, Bayındırlık Bakanlığı Uçuş Koordinatörü’ne bildirmek koşuluyla, sınırsız kullanabiliyor. Uçuşların maliyeti, kraliyet sarayı bütçesinden karşılanıyor.

Hollanda hükümeti, sadece kralın resmi ziyaretlerinde uçuş masraflarını karşılıyor. Corona virüsü önlemlerine rağmen Willem – Alexander ve ailesinin tatile çıkması, Hollanda kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Sosyal medyada yükselen tepkiler üzerine Hollanda Kraliyeti tarafından resmi bir açıklama yapılarak, Willem – Alexander ve ailesinin tatillerini iptal ederek, ülkeye geri dönecekleri açıklanmıştı. Açıklamada, “Tatilimizi iptal edeceğiz. İnsanların medyadaki haberlere tepkilerini görüyoruz ve bunlar bizi yoğun biçimde etkiliyor” denmişti. (BBC Türkçe)