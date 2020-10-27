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Hükümete tepki gösteren milletvekili kürsüde kolunu kesti

Tayland'da muhalefet partisinden milletvekili Wisarn Techatheerawat, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça'nın ülkedeki protestoları önemsememekle suçlayarak, parlamentoda kürsüye çıkıp bıçakla kolunu kesti.

Güncellenme: 20:29, 27/10/2020
Haberler Dünya
Hükümete tepki gösteren milletvekili kürsüde kolunu kesti

Tayland meclisinde hareketli saatler yaşandı. Tayland’da muhalefet partisindeki milletvekili Wisarn Techatheerawat, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça´nın, hükümet karşıtı gösterileri önemsememesine tepki gösterdi.

Tayland meclisinde konuşma yaptığı sırasında ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıyıran Techatheerawat, cebinden çıkardığı bıçakla kolunu kesti.

“KARARLILIĞIMI BAŞBAKANA GÖSTERMEK İÇİN KAN AKITTIM”

Parlamentonun bir anda sessizliğe büründüğü ifade edilirken, Techatheerawat eylemi gerçekleştirdiği sırada “Bu soruna bir çözüm düşünemiyorum, çocukların kanının dökülmesini istemiyorum. Kararlılığımı Başbakan Prayut Çan-oça´ya göstermek için kanımı akıtmak istiyorum” dedi.

TAYLAND’DA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn´un bir süredir Almanya’da yaşaması ülkede protestoların başlamasına neden oldu. Sokaklara dökülen protestocular, Vajiralongkorn’un ülkeyi Almanya´dan yönettiği gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor.

Göstericiler, Bangkok´ta Almanya Büyükelçilik binası önünde okudukları bildiride, Kral Vajiralongkorn´un siyasi çalışmalarını Almanya’da sürdürüp sürdürmediğinin soruşturulmasını istemişti. (DHA)

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